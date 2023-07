(Agrega declaraciones de Kudelka)

El entrenador de Lanús, Frank Kudelka reconoció esta noche que los hinchas de su equipo no lo quieren, pero les pidió que "aguanten un poco más, que solamente le quedan cuatro fechas al campeonato", luego de la derrota como local frente a Vélez Sarsfield por 1 a 0, en la apertura de la 23ra. fecha de la Liga Profesional.

"La gente parece que no quiere a Franco Troyansky o a Leandro Díaz, y eso que el "Loco" es uno de los goleadores del campeonato, pero a mi tampoco me quieren, me miran de reojo, y que puedo hacer, no me voy a pintar de colores para que me quieran", disparó Kudelka en una conferencia de prensa caliente en las entrañas del estadio Ciudad de Lanús.

"Porque si nosotros hubiésemos llegado en este campeonato, todos dirían que estamos haciendo un campañón (está cuarto con 40 puntos pero si ganaba hoy quedaba segundo). Sin embargo, como venimos con el furgón de cola de la mala campaña del torneo anterior, entonces nos cuestionan. Pero atención que no vamos últimos. Porque ahora parece que si no somos campeones, no vale, y se olvidan desde donde venimos", replicó.

Molesto con los hinchas "granates" más que con los periodistas presentes, Kudelka pidió seguir hablando cuando la conferencia se daba por finalizada, y remarcó que "ahora pareciera que Lanús está último en la tabla. Siempre digo que me equivoco más de lo que acierto, pero banquen un poco que quedan cuatro fechas para terminar el campeonato y estamos haciendo una campaña bárbara", advirtió con cierto tono a próxima partida.

Por su parte el defensor Cristian Lema lamentó la derrota pero al mismo tiempo apuntó contra el desempeño del árbitro Andrés Gariano.

"El primer tiempo nuestro fue malo, impreciso, y ellos encontraron el gol en una contra (de Walter Bou). Merecimos al menos un empate porque fuimos siempre, pero con éstos árbitros siempre se nos complica, nos supera y no podemos hacer nada", señaló Lema a TNT Sports.

"Este árbitro fue el mismo que contra Gimnasia nos perjudicó. Hoy casi me rompen la camiseta en el área y lo único que hizo fue amonestar a uno de nosotros. Ya se sabe que en el área no se puede agarrar", se quejó Lema, por una jugada que ocurrió en el área de Vélez durante el segundo tiempo.

"De todas maneras no fue nuestro mejor partido, se nos escaparon tres puntos y veníamos bien. Nos vamos con las manos vacías, pero tenemos que aprender", cerró el ex Newell's Old Boys. (Télam)