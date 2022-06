El defensor de Newell's Old Boys Cristian Lema, que fue expulsado a instancias del VAR sobre el cuarto de hora del segundo tiempo del encuentro que empataron sin goles con San Lorenzo en Rosario, por la segunda fecha de la LPF, ironizó con enojo que la "figura del partido fue el árbitro, Silvio Trucco".

"La figura del partido fue el que estaba vestido de verde, el árbitro Silvio Trucco", disparó Lema en diálogo con ESPN al pie del ómnibus que trasladó a la delegación rojinegra.

"Una vergüenza lo que cobró con mi expulsión, ¡como no voy a estar caliente? La verdad, la expulsión que me aplicaron fue propia de algunos, el árbitro y los del VAR, que nunca jugaron al fútbol", siguió cuestionando con dureza el defensor nacido en la ciudad chubutense de Puerto Madryn hace 32 años.

Lema describió que en la jugada de su expulsión fue "de frente a la jugada (contra Jalil Elías), Le trabo la pelota al jugador de San Lorenzo. No fui de costado, porque entonces sí hubiese sido expulsión".

"Pero así San Lorenzo se llevó el empate que vino a buscar y nosotros perdimos dos puntos muy valiosos de locales. Pero insisto, el árbitro fue una locura lo que cobró. Me dijo que me echó por la forma en que me tiro y no por la infracción", cerró lleno de fastidio el ex Belgrano, de Córdoba. (Télam)