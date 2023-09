El presidente de la LaLiga, de España, Javier Tebas, fue crítico hoy con la organización del fútbol argentino y señaló que en gran medida se debe a que "la figura de Julio Grondona sigue marcando la estructura", con respecto a la excesiva cantidad de equipos en los torneos y al cambio de normas preestablecidas.

"La figura de Julio Grondona sigue marcando la estructura del fútbol argentino. No hay liga en el mundo que tenga esa cantidad de equipos, como tampoco cambie las normas a mitad de camino. Después de tanto tiempo de Grondonismo, salen estas cosas y parecen normal", señaló Tebas en la conferencia de prensa que brindó en la Usina del Arte en el marco del Sports Summit Leaders y a la que tuvo acceso agencia Télam.

En la actualidad, la Liga Profesional de Fútbol se compone de 28 equipos en primera división, mientras que la segunda categoría la componen un total de 37.

"Cuando lo anormal se hace normal, hay que cambiar muchas cosas. Me duele mucho lo que pasa en Argentina. El fútbol de acá es parecido a España, con una marca de fútbol importante y con clubes históricos. Seguimos desaprovechando oportunidades", añadió Tebas, quien señaló que fue "censurado", mientras Grondona, fallecido el 30 de julio de 2014, ejerció la titularidad de la AFA.

"Es evidente que hay un problema en el fútbol argentino. El que no lo vea, bueno, él es el problema", dijo Tebas ante la consulta de Télam.

"En Europa no hay ni un país, por pequeño que sea, que no tenga su liga profesional, dentro de la federación autogestionada por los clubes. Se ha trabajado muy bien a nivel selección aquí, con una gestión exitosa, pero si no se trabaja bien en una liga profesional, los jugadores se escapan. Hay que pelear para que no se vayan a los 17 años, al menos que se vayan cuando tengan 20", apuntó Tebas a Télam.

Por otra parte, el titular de LaLiga afirmó que la presencia del crack rosarino Lionel Messi "ayudará a un mayor conocimiento" de la Major League Soccer de los Estados Unidos y lamentó su frustrado retorno a Barcelona.

"Messi no quiso ir al Barcelona, no sé, no se pusieron de acuerdo. Ojalá hubiese podido, pero las circunstancias no se dieron. Él tiene su familia, su forma de pensar, y de acuerdo a sus años está buscando nuevas experiencias. Ojalá hubiese venido al fútbol español", señaló Tebas.

A pesar de que la liga española perdió a estrellas como Messi, el brasileño Neymar o el portugués Cristiano Ronaldo, Tebas consideró que los clubes son más importantes que los futbolistas.

"Lo que perdura son las marcas de los clubes. La Bundesliga es una gran liga y no tiene grandes estrellas. Nunca tuvo un Messi o Cristiano porque está la marca del club por encima. Las competiciones no se hacen tanto con los jugadores sino con los clubes. La gente no conoce tanto los clubes de la liga saudí", reflexionó el dirigente español.

Asimismo, Tebas señaló que el "dopaje financiero no es bueno" y planteó un "debate ético" sobre el salario que deben percibir los futbolistas.

"El dopaje financiero desestructura el fútbol europeo económicamente porque repercute en los salarios, que no son reales. Me preocupa el dopaje financiero y que el ecosistema económico del fútbol europeo sea sostenible y no que haya pérdida como sucede en muchas ligas", señaló Tebas.

Por último, brindó su punto de vista sobre el desarrollo del VAR en el fútbol español: "Sigo estando a favor del VAR. Trabajamos mucho en la liga explicándolo, con la mínima intervención. Y no se ha cumplido. En su origen fue positivo pero se desvirtuó. En Suecia no hay VAR, lo quitaron. No estamos muy contentos en España con el VAR. Se necesita más transparencia y menos corte del juego". (Télam)