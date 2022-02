El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, dijo hoy estar "preocupado" ante la situación "trágica e inquietante" tras el ataque y la intervención militar rusa en Ucrania, sin abordar en concreto la cuestión de los próximos partidos programados en territorio ruso.

"Me he quedado impactado por lo que he visto. Estoy preocupado por esta situación. La FIFA condena la utilización de la fuerza por parte de Rusia. La violencia nunca es una solución. Pedimos a todos los actores que se restaure la paz a través de un diálogo constructivo", afirmó el dirigente en una conferencia de prensa.

Rusia debe recibir a Polonia el 24 de marzo en la semifinal del repechaje para el Mundial de fútbol de este año y, en caso de ganar, jugaría de nuevo como anfitrión el 29 del mismo mes ante Suecia o República Checa, en la final de esa repesca, decisiva para otorgar una plaza a Catar-2022, confirmó la agencia de noticias AFP.

Por otra parte, la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) realizará mañana una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo en la que se analizará, entre otras cosas, la sede de la final de la Liga de Campeones programada en Rusia, después de los bombardeos iniciados hoy por ese país en su vecina Ucrania.

El organismo presidido por el esloveno Aleksander Ceferin realizó hoy la convocatoria que también evaluará la situación de los equipos de ambos países en las competencias europeas en curso. (Télam)