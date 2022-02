La Federación Francesa de Fútbol (FFF), vigente campeona del mundo, se pronunció hoy a favor de "la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022" a raíz del conflicto bélico en Ucrania.

"El mundo del deporte, en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. No me opondría a una exclusión de Rusia", manifestó el presidente de la FFF, Noel Le Graet, al diario parisino.

Polonia, República Checa y Suecia anunciaron en las últimas horas que se negarán a jugar contra Rusia en el repechaje del Mundial de Qatar 2022.

Polonia debía hacerlo el 24 de marzo en Moscú en la semifinal de esa instancia. El ganador de ese cruce deberá medirse cinco días después con el vencedor de Suecia-República Checa.

MIRÁ TAMBIÉN República Checa tampoco quiere jugar ante Rusia por Qatar 2022 al igual que Polonia y Suecia

La UEFA y la FIFA adelantaron que por reglamento no existen razones para excluir a federaciones y/o equipo por "conflicto bélico" y anunciaron que los partidos por el repechaje que deban jugar Rusia o Ucrania se jugarán en escenario neutral. (Télam)