La 24ta. fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol concluyó hoy con dos igualdades en los encuentros entre Guemes de Santiago del Estero-Independiente Rivadavia Mendoza y Santamarina de Tandil-Defensores de Belgrano.

A primera hora, en el estadio Arturo Miranda de la capital santiagueña, el local Güemes (29 puntos) e Independiente Rivadavia Mendoza (34) empataron sin goles.

El conjunto que dirige el DT Walter Perazzo cortó una racha de tres triunfos en hilera, pero mantiene una marca de cuatro sin perder.

Por su lado, la ‘Lepra’ mendocina, que figura en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, acumuló su segunda igualdad consecutiva y su tercer encuentro sin festejos.

Ya en horario nocturno, en el Municipal General San Martín de Tandil, el local Santamarina (15) y Defensores de Belgrano (32) igualaron 1-1.

El conjunto bonaerense, que dirige el DT Jorge Sotelo, se puso en ventaja por intermedio de un cabezazo de Alejandro Gagliardi (Pt. 32m.), tras un tiro de esquina.

El elenco de Núñez, a las órdenes del entrenador Pablo Frontini, consiguió la paridad, a través de Ezequiel Aguirre (Pt. 48m.).

Santamarina, último en las posiciones y en zona de descenso, sostiene un curioso y poco feliz antecedente: no ganó ninguno de los 12 encuentros que disputó, con 8 empates y 4 derrotas.

Por su lado, Defensores reúne 8 partidos sin perder (3 triunfos, 5 igualdades), aunque todavía está al margen de la zona de acceso al Reducido.

Los resultados generales de la fecha fueron los siguientes: Villa Dálmine 4-Nueva Chicago 3; Deportivo Riestra 1-Quilmes 1; All Boys 3-Ferro 1; Atlanta 1-Tristán Suárez 0; Temperley 1-Deportivo Madryn 1; Flandria 0-Estudiantes de Río Cuarto 1; Gimnasia de Mendoza 3-Mitre de Santiago del Estero 0

San Martín de San Juan 3-Agropecuario de Carlos Casares 0; Estudiantes de Buenos Aires 0-San Martín de Tucumán 0

San Telmo 0-Sacachispas 0; Brown de Puerto Madryn 0-Chacarita 0; Gimnasia de Jujuy 3-Alvarado de Mar del Plata 2; Chaco For Ever 1-Instituto de Córdoba 2; Belgrano de Córdoba 1-Dep. Maipú de Mendoza 0; Atlético de Rafaela 1-Brown de Adrogué 0; Almirante Brown 0-Almagro 0; Guemes 0-Independiente Rivadavia 0; Santamarina 1-Defensores de Belgrano 1. Tuvo fecha libre Deportivo Morón.

Posiciones: Belgrano 55 puntos; San Martín (T) 45; Instituto 44; All Boys 42; Gimnasia (M) y Estudiantes Río IV 39; Brown (A) y San Martín SJ 38; Almagro 36; Dep. Madryn 35; Independiente Rivadavia 34; Dep. Riestra y Chaco For Ever 33

Chacarita, Defensores, Estudiantes y Brown PM 32; Guemes, Agropecuario y Gimnasia (J) 29; Dep. Maipú 28; Quilmes y Ferro 27; A. Brown 26; Dep. Morón, Mitre, Atlanta y Alvarado 25; Temperley y N. Chicago 24; San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Sacachispas 22; Tristán Suárez, Flandria y V. Dálmine 20; Santamarina 15.

(Télam)