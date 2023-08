El mediocampista argentino Alexis Mac Allister no será sancionado por su expulsión en la victoria del Liverpool ante el Bournemouth por 3-1 el pasado sábado. El club informó que la sanción fue anulada tras una apelación en la Football Association (FA). El pasado fin de semana, por la segunda fecha de la English Premier League, el equipo de Jürgen Klopp derrotó por 3-1 a los "Cherries" con goles de Luís Díaz, Mohammed Salah y Diogo Jota. En ese partido disputado en Anfield, el ex jugador del Brighton and Hove sufrió una expulsión por roja directa del árbitro Thomas Bramall a los 12 minutos del segundo tiempo. El juez no recurrió al VAR y se mantuvo firme en la decisión de expulsar al pampeano. Por ello, y alegando que fue una sanción injusta, el Liverpool apeló la decisión y Mac Allister no será sancionado según informó el club. "Alexis Mac Allister no cumplirá suspensión después de una satisfactoria apelación contra la roja directa recibida durante la victoria del sábado sobre AFC Bournemouth" comunicó, en las redes sociales, la institución del condado de Merseyside. De esta manera, el campeón del mundo estará a disposición cuando su equipo visite a Newcastle en el Saint James Park por la tercera jornada del certamen inglés. AMP/AMR NA