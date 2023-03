La extenista de origen checo y nacionalizada estadounidense Martina Navratilova, 9 veces campeona de Wimbledon, anunció hoy que el cáncer de garganta y de mama que le habían diagnosticado a fines del año pasado se encuentra "en una etapa de remisión" luego de haber realizado un tratamiento médico exitoso.

"Por lo que se sabe, podría decirse que estoy limpia de cáncer", reveló la ex gran campeona, de 66 años, en una entrevista que concedió al medio británico Talk TV y que reprodujeron los periódicos deportivos españoles Marca y AS.

Navratilova, una leyenda del tenis con 18 títulos de Grand Slam que la elevaron al número uno del mundo, y con una colección total de 167 títulos en el circuito de la WTA, se sometió a un intenso tratamiento por un cáncer que le habían diagnosticado en 2010 pero que reapareció con fuerza a fines de 2022.

"Cuando me lo dijeron los médicos estuve en pánico total durante tres días pensando que quizás no vería la próxima Navidad. Me vino a la mente la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer si me quedaba solo un año de vida", admitió Navratilova.

La extenista se sometió a un tratamiento de radiación durante todos los días por un lapso de tres semanas y con tres rondas semanales de quimioterapia.

"Es definitivamente lo más difícil que he hecho en mi vida", concluyó Navratilova. (Télam)