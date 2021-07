La estadounidense Simone Biles, superestrella de la gimnasia, también se retiró hoy de las finales de salto y barras asimétricas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por cuestiones de salud mental, misma razón por la que había renunciado a la prueba por equipos y a la competencia individual "all around".

"Después de una nueva consulta con el personal médico, Simone Biles ha decidido retirarse de las finales de salto y barras asimétricas. Seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si competirá en las finales de ejercicios de suelo y barra de equilibrio", informó USA Gymnastics en sus redes sociales.

"Seguimos acompañando con admiración a Simone, que ha manejado esta situación con coraje", añadió.

Días atrás, Biles explicó que su retiro de la prueba por equipos femeninos, su primera renuncia en el marco de los Juegos de Tokio 2020, se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó Biles a la prensa.

Biles, de 24 años y cuatro veces campeona olímpica en Río 2016, había abandonado a sus compañeras del 'Team USA' tras su paso por el primer aparato, la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares, con una nota de 13,766 puntos.

Primero se dijo que la baja de Biles se debía a una lesión. En la competencia, finalmente Estados Unidos se llevó la medalla de plata y el Comité Olímpico Ruso fue el ganador.

"No tengo tanta confianza en mi como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", añadió, haciéndose eco de una declaraciones recientes de la tenista japonesa Naomi Osaka, que también habló públicamente de su salud mental y los problemas que estaba experimentando ante la presión mediática. (Télam)