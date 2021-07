La rosarina Jorgelina Cardoso, esposa del delantero de la selección argentina Ángel Di María, anticipó en un chat enviado a "Fideo" el gol que anoche consagró al equipo nacional campeón en la Copa América con victoria sobre Brasil, en el Maracaná.

"¿Vos te imaginás ir empatando y que entres y hagas el gol de la victoria, y encima picadito como en la final contra Nigeria? Bueno me voy en pelotas a París jajajaja", publicó la exmodelo de 39 años.

"Y si soy titular también puede pasar amor. Todo puede pasar, solo Dios sabe", respondió Di María en el chat.

Tan increíble como real: "Fideo" convirtió el único gol del encuentro y, además, de sombrero.

El exdelantero de Rosario Central y Benfica de Portugal y actual jugador de Paris Saint Germain compartió una captura del chat en sus historias de Instagram tras el partido de anoche en el Maracaná.

"Como lo dijimos mi vida. Dios sabía todo y estaba todo escrito. Lo tenía preparado así. No tengo palabras para describir esta felicidad”, escribió Di María.

Y en Rosario, el Club El Torito, del barrio Parque Casas, en la zona norte de la ciudad, inauguró este fin de semana un mural pintado por Gabriel Griffa, con la figura de Di María con la camiseta anaranjada y gris, donde dio sus primeros pasos en el fútbol, en los torneos infantiles, a los que su mamá lo llevaba a practicar en el caño de su vieja bicicleta.

"Uno de los orgullos más grande de nuestro club, hoy nos representa en la Copa América", publicó El Torito en su cuenta oficial de Facebook.

Y Angelito respondió el recuerdo de su club del barrio, en sus redes sociales: "Mucha gracias Gabriel Griffa por este maravilloso trabajo, es muy lindo verme reflejado en el club donde mis sueños empezaron. Me gustaría transmitirles a los que recién emprenden este camino que siempre sigan sus sueños, no importa con cuántos obstáculos se encuentren en el transcurso, de eso se trata, de no rendirse, de superarlos, de aprender, de perseverar, de mamar todo lo lindo que te deja el ser jugador de fútbol y siempre seguir hacia adelante". (Télam)