El perimetral David Cubillán y el alero Michael Carrera se unieron formalmente a los entrenamientos del seleccionado de básquetbol de Venezuela, que será el próximo rival de la Argentina por eliminatorias mundialistas, este jueves 30 en el gimnasio Luis Ramos de la ciudad de Puerto La Cruz.

El 'Relámpago' Cubillán, de 34 años y actual jugador de Unifacisa de Brasil, inició hoy las labores en la denominada 'Caldera', bajo la supervisión del técnico argentino, Fernando Duró (exDT de Olímpico de La Banda y Gimnasia de Comodoro Rivadavia).

Del mismo modo, el oriundo de Anzoátegui, Carrera (Forca Lleida, España) también se unió a las tareas colectivas del representativo 'vinotinto', líder de la zona A de la clasificación continental rumbo al Mundial 2023, con un registro 4-0.

Otros jugadores que están participando en esta doble ventana eliminatoria camino a la Copa del Mundo Filipinas Japón Indonesia son José Ascanio (Quimsa de Santiago del Estero), José Bracho, Elián Centeno, Pedro Chourio (Olímpico de La Banda), Edgar Martínez (ex Argentino de Junín), Anyelo Cisneros, Néstor Colmenares (ex Instituto de Córdoba).

También Windi Graterol (ex Olímpico de La Banda), Fernando Fuenmayor, Heissler Guillent, Carlos López, Garly Sojo (ex Quimsa), José Materán (ex Bahía Basket), Enrique Medina, Carlos Páez, Jonathan Griman, Miguel Ruiz (ex Regatas Corrientes), Yohanner Sifontes, Jhornan Zamora, Gregory Vargas, Fabrizio Pugliatti y Kender Urbina.

Venezuela jugará este jueves 30 ante la Argentina en el gimnasio Ramos de Puerto La Cruz y el domingo 3 de julio lo hará con Paraguay, en el mismo escenario, para finalizar la primera etapa clasificatoria del camino hacia la Copa del Mundo del año entrante.

(Télam)