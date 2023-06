El ex delantero Sergio "Kun" Agüero contó hoy cuál fue su reacción al conocer la decisión del astro argentino Lionel Messi de continuar su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, mientras que afirmó que su compañero y amigo "buscó más la felicidad que seguir con la presión" de la alta competencia. "Se va a Miami, qué lindo. ¡Me sigue a todos lados! Yo le dije ‘andate a otro lado’, pero bueno, qué voy a hacer, lo voy a tener que bancar... Yo estoy bastante en Miami, cada vez que pueda lo voy a ir a ver", expresó Agüero en declaraciones a ESPN. Ya con seriedad, opinó: "Fue sorprendente para todos el anuncio del Inter Miami porque se estaba hablando mucho de Barcelona, pero al final la decisión la tiene él y creo que buscó más la felicidad que seguir con la presión de seguir ganando, ganando y ganando". Además, nuevamente entre risas, el "Kun" añadió: "Le escribí y le mandé la tabla de la MLS. Le dije: ‘escuchame, tu equipo está para atrás’. Se cagaba de risa y me dijo que sí, que mínimo tienen que entrar a los playoffs". "Cuando estás más tranquilo, las cosas te van saliendo. En la Selección la pasa bien con los compañeros y está muy contento, cualquier cosa que haga lo va a hacer con alegría", continuó el ex atacante de Independiente. Por último, sobre la chance de que Messi llegue al Mundial de 2030, consideró: "Conociendo a Leo, que se cuida mucho en lo físico, una puerta abierta hay que dejar. Obviamente no va a estar al nivel del último, pero es Messi. En una pelota parada te puede hacer un gol. Una puertita abierta hay que dejar... O dos". FG/SPC NA