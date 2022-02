Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, y los integrantes de la secretaría de fútbol se mantienen en silencio y no respondieron hasta el momento al centrodelantero Ramón Ábila, quien hoy los criticó con dureza en su cuenta de Instagram.

Allegados al departamento de fútbol le comentaron a Télam que por ahora no responderán las palabras del jugador y los próximos días serán claves para la resolución del tema, ya que Ábila está molesto por no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico y porque no hubo comunicación con la secretaría de fútbol desde que volvió de su préstamo en la MLS.

La gota que rebalsó el vaso fue que esta mañana se dio un parte médico oficial en el cual se dice que "tiene una lesión grado 1 en el recto anterior" y, según le comentó a Télam el entorno del futbolista, Ábila cree que esto puede complicar su llegada a Colón de Santa Fe, club interesado en su ficha, y además la lesión la sufrió la semana pasada y no ahora como se informó.

Y hubo otros casos de futbolistas del plantel que estuvieron lesionados recientemente y no hubo partes médicos que lo informen.

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar estoy esperando que alguien me informe de mi situación, y como nadie del consejo de fútbol se comunico conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás". escribió Ábila.

Y agregó: "Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta, ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e intentar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo", sostiene el duro mensaje del futbolista.

"Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario", concluyó el delantero, recalcando que en esa fecha cierra el libro de pases.

Colón está interesado en el "9" y desde la dirigencia de Boca le contestaron que cederían al jugador más un millón de dólares por el pase del juvenil Facundo Farías, la "joya" del club santafesino.

La idea del club es solo vende la ficha de Ábila en forma definitiva, ya que su contrato vence a fin de año y de darlo a préstamo se renueva automáticamente.

La historia de desacuerdos entre "Wanchope" y la dirigencia de fútbol explotó esta mañana, pero comenzó en febrero del año pasado cuando el jugador decidió en forma personal operarse de una molestia crónica en la zona inguinal.

A partir de su vuelta el entrenador de entonces, Miguel Ángel Russo, no lo tuvo en cuenta y para el Consejo su condición física nunca fue una garantía.

Luego surgió un conflicto entre algunos jugadores del plantel y los integrantes de la secretaría de fútbol, por supuestos malos tratos hacia algunos futbolistas, y Ábila junto a su amigo Carlos Tevez (comparten el mismo representante)- encabezaron el mismo.

En marzo del año pasado el delantero se fue a jugar al Minnesotta United a préstamo sin cargo, luego se fue al DC United y en sus primeras declaraciones en el exterior fue duro con la dirigencia: "No era mi intención irme de Boca. Con el tiempo ya saldrán las cosas a la luz", expresó adelantándose a lo que paso hoy.

Desde enero y al no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico, se dijeron muchas cosas del lado de la secretaría y del entorno del futbolista.

Por parte del jugador que está pagando su amistad con Carlos Tevez, que nunca lo quisieron, que lo acusan de algunas cosas que no son verdad, como ser informante de los periodista de lo que pasa adentro.

De parte de la dirigencia se dice que siempre cumplieron en la parte contractual, que él mismo pidió irse al exterior por no tener lugar en el equipo, que siempre les molestó su condición física y algunas actitudes extrafutbolísticas que para ellos no son de un profesional.

En el último capítulo de esta novela que comenzó hace un año, el futbolista escribió el mensaje en el sector de kinesiología del predio de Ezeiza, a metros del presidente Jorge Ameal y los integrantes de la secretaría de fútbol que estaban observando el partido amistoso ante Gimnasia.

Después, según le comentaron a Télam allegados que estaba presenciando la práctica, se ubicó en un costado de la cancha con su celular en la mano y mirando a la dirigencia.

La critica del jugador a la dirigencia sacudió tanto el mundo Boca que hizo pasar de lado el amistoso en el que los titulares empataron 2 a 2 ante los dirigidos por Néstor Gorosito.

El partido fue a puertas cerradas y los goles del "Xeneize" los marcaron Eduardo Salvio y Luis Vázquez (ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Darío Benedetto), mientras que para el "Lobo" lo hicieron Cristian Tarragona y el colombiano Frank Fabra en contra.

Boca formó con Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernandez, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto (Luis Vazquez) y Sebastián Villa (Eduardo Salvio).

Luego jugaron los suplentes que vencieron a los del "Lobo" por 2 a 1 con goles de Diego González y Cristian Pavón, que ingreso por Luis Vazquez y el de los visitantes fue de Lautaro Chavez.

El extremo cordobés tuvo sus primeros minutos de fútbol del año en un amistoso luego de no ser tenido en cuenta en los cuatro partidos jugados en la pretemporada.

Los suplentes alinearon a Javier García; Eros Mancuso (Pedro Velurtas), Gabriel Aranda, Agustín Sandez y Valentin Barco; Diego Gonzalez, Esteban Rolón y Aaron Molinas; Nicolás Orsini, Luis Vázquez (Cristian Pavón) y Exequiel Zeballos.

(Télam)