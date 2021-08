El astro argentino Lionel Messi utilizó hoy sus redes sociales para despedirse de los hinchas del Barcelona de España luego de la sentida conferencia de prensa que brindó horas antes, y remarcó que "no es un adiós, solo un hasta luego". "Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo. Me hubiese encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio", expresó Messi mediante un mensaje en su cuenta oficial de la red social Instagram. Junto a una serie de imágenes, entre las que se encuentra una foto con todos los trofeos obtenidos en su largo y exitoso paso por el club, la "Pulga" se dirigió a los simpatizantes del elenco catalán. "Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta", añadió. Por último, el rosarino que seguiría su carrera en el Paris Saint Germain de Francia señaló: "Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. ¡Visca el Barca!". FG/GAM NA