La escaladora iraní Elnaz Rekabi, que causó controversia al competir en un concurso internacional sin velo, regresó a Irán para animar a sus seguidores, reiterando en comentarios a los medios estatales que había escalado sin hiyab involuntariamente. Las imágenes mostraban a Rekabi, de 33 años, escalando una pared sin cubrirse la cabeza mientras competía en Corea del Sur mientras representaba a Irán, que ha sido barrida por las protestas provocadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. En comentarios a la televisión estatal a su llegada a Teherán, Rekabi dijo que había regresado "plenamente de salud" y se disculpó con "el pueblo de Irán por la turbulencia y la preocupación" que se creó, con la cabeza cubierta por una gorra de béisbol y una capucha

"La lucha que tuve para usar mis zapatos y preparar mi equipo me hizo olvidar el hiyab adecuado que debería haber tenido, fui a la pared y ascendí", agregó. Una multitud de simpatizantes vitoreó, aplaudió y grabó la escena con teléfonos móviles mientras se alejaba del aeropuerto, según imágenes publicadas en Twitter. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram el martes, Rekabi citó la falta de programación como la razón por la que había competido sin un pañuelo en la cabeza y dijo que había sido llamada para escalar inesperadamente. En sus comentarios televisados, Rekabi, que ocupó el cuarto lugar en la competencia, negó haber estado fuera de contacto durante 48 horas y dijo que el equipo había regresado a Irán según lo planeado

Ella dijo que no tenía ningún plan para dejar la selección nacional. BBC Persian había informado el martes que sus amigos no habían podido contactarla y se temía por su seguridad. La embajada de Irán en Corea del Sur, en Twitter, negó los informes sobre su desaparición después de la competencia. Amini murió el mes pasado mientras estaba bajo la custodia de la policía moral de la República Islámica, que la detuvo por "vestimenta inapropiada", lo que provocó protestas en todo el país durante las cuales las mujeres se quitaron y quemaron los pañuelos en la cabeza. Las protestas provocadas por la muerte de Amini se convirtieron en uno de los desafíos más audaces a la República Islámica desde la revolución de 1979, aunque los disturbios no parecen estar cerca de derrocar el sistema. Reuters-NA. NA