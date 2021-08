Denotando sinceridad como en cada palabra que expresó en su conferencia de prensa de despedida del Barcelona de España, el astro argentino Lionel Messi reveló esta mañana la verdad sobre la foto que recorrió el mundo una vez confirmada su salida del club catalán, en la que se lo vio con Angel Di María, Leandro Paredes, Neymar y Marco Verratti, posibles compañeros en el PSG de Francia. Todos coincidieron en Ibiza, esta semana en el final de sus vacaciones, y compartieron una cena en la que se fotografiaron, alimentando las versiones incluso previamente al desenlace de la novela sobre el nuevo contrato de "La Pulga", que no aceptó LaLiga española. "Se habló un montón de esa foto y lo explico rápido porque es una boludez. Habíamos hablado con Di María y Paredes en la Copa América de juntarnos en Ibiza para pasar la noche. Me llamó Ney, que es mi amigo y que también estaba ahí para vernos, y vino Verratti. Comimos un asado de amigos e hicimos una foto, de hecho me hicieron una broma de que me vaya al París. Pero esa es la historia. No hay nada raro, nada atrás, fue un momento que compartimos en las vacaciones y nada más", explicó. Lo cierto es que todos los caminos conducen al PSG para Messi, que también habría recibido ofertas del Atlético Madrid -donde juega otro amigo como el uruguayo Luis Suárez e incorporó recientemente a Rodrigo De Paul- y un club de Londres, Inglaterra, del que no trascendió el nombre. Por lo pronto, en la capital francesa preparan todo para recibir en las próximas horas al astro rosarino, de 34 años, que deberá pasar la revisión médica y luego sería presentado entre martes y miércoles en la icónica torre Eiffel. DP/GAM NA