La localidad costera de Mar de Ajó, partido de La Costa, será sede el próximo sábado 4 de la primera fecha de la Liga Regional Atlántica de Vóleibol para las categorías sub-14, sub-16 y sub-18, con la participación de 32 equipos y más de 400 jóvenes.

Este evento deportivo, que es acompañado por la municipalidad de La Costa mediante la gestión del intendente Cristian Cardozo "busca seguir fomentando el deporte y acompañando el crecimiento de las categorías juveniles para el futuro de los jóvenes atletas" se manifestó mediante un comunicado municipal.

El certamen se desarrollará en formato de Grand Prix en una jornada extendida de 9 a 18 horas, con presencia de equipos de toda la región en la categorías sub 14, sub 16 y sub 18 de ambas ramas.

Del encuentro participaran 32 equipos en las diferentes categorías de clubes de Villa Gesell, Pinamar, General Madariaga, San Clemente del Tuyú, entre otros.

(Télam)