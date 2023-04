El entrenador de Independiente, Ricardo Zielinski, calificó hoy como "conmovedora" la colecta encabezada por el influencer Santiago Maratea, con el objetivo de sanear el pasivo de la institución.

"Es positivo el hecho de que los hinchas ayuden y tengamos un camino de tranquilidad. Vamos a colaborar todos con la colecta y le agradezco a Santiago Maratea por ayudarnos. Lo de la colecta es muy movilizador", describió el entrenador en la conferencia de prensa.

"Todos los integrantes del cuerpo técnico y del plantel pondremos dinero", explicó.

Independiente atraviesa un duro momento institucional, con la renuncia del presidente electo en octubre pasado, Fabián Doman, y una transición con Néstor Grindetti (Intendente en uso de licencia del partido bonaerense de Lanús, Juntos por el Cambio) a la cabeza por 90 días. Además, el "Rojo" tiene grandes deudas, que llegan a 20 millones de dólares y una urgente por Cecilio Domínguez -de 5.600.000 dólares- con el América de México, que lo tiene inhibido.

Y en relación a lo deportivo, Independiente se enfrentará este domingo a Belgrano de Córdoba como local, desde las 18.00, en el Libertadores de América, con el objetivo de salir del fondo de la tabla general.

"La verdad que nosotros pensamos que el campeonato es largo pero todos los partidos son importantes. Me pareció que con River no lo tomamos de esta manera. Estando en Independiente debemos hacer cosas para ser mejor que los rivales. Nos serviría mucho hacer un gran partido", apuntó.

"No doy el equipo porque para nosotros es muy difícil conseguir el once del rival. Una vez que el rival conoce nuestros nombres se organiza de otra manera. Incluso el periodismo conoce nuestro once antes que los jugadores y lo publica", afirmó.

De cara al futuro, Zielinski, con gran pasado en el banco de Belgrano de Córdoba, comentó que se tiene "confianza" para el partido del domingo aunque advirtió: "Tenemos que enfocarnos en el partido que viene y mejorar desde lo colectivo. Hay que transitar un camino parejo, con el sistema y los jugadores. Hay camisetas dando vuelta y alguno lo va a agarrar".

El posible equipo de Independiente es Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Cristian Báez y Ayrton Costa; Iván Marcone y Agustín Mulet; Mauricio Cuero, Martín Cauteruccio y Matías Giménez.

(Télam)