Los jugadores de Gimnasia y Esgrima (La Plata) destacaron esta noche el triunfo como local frente a Arsenal y el hecho de pasar a ser los únicos punteros, pero mantuvieron la cautela al señalar que "queda un montón, son muchos puntos", por lo que irán "partido a partido".

"En los campeonatos largos, los equipos grandes son candidatos, pero hace 19 fechas que otros equipos estamos ahí arriba así que habla muy bien de nosotros", remarcó el mediocampista Brahian Alemán. Asimismo, aclaró: "Queda un montón, son muchos puntos así que tenemos que ir partido a partido".

Gimnasia vs Arsenal

"Estamos disfrutando de este momento y estamos tranquilos después de la decisión que habíamos tomado. Vino (Gabriel) Pellegrino (presidente del "Lobo") a pedirnos disculpas y se las aceptamos", agregó Alemán en declaraciones formuladas a la prensa. En tanto, el mediocampista Nicolás Colazo, autor del 2 a 0 final, reveló: "Si me lo preguntaban al comienzo del torneo, no me imaginaba este momento.

Partido a partido demostramos que somos un equipo molesto, con muchos chicos pero que entran muy bien"

"Sabemos que pasaron cosas que no nos gustan, pero por suerte se hablaron y se arreglaron. El equipo se merecía esta victoria por lo que es el grupo y por el momento de Gimnasia", agregó Colazo: RV/GAM NA