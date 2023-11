La argentina Ela Belén Anacona se adjudicó este sábado el Campeonato Femenino Latinoamericano Amateur de golf, que se llevó a cabo en el Pilar Golf Club.

La jugadora nacida en la ciudad de Buenos Aires, de 23 años, empleó para la cuarta y última vuelta una tarjeta de 69 golpes (tres bajo el par de la cancha).

De este modo, la estudiante de la Universidad de Arkansas, en los Estados Unidos, completó los 72 hoyos del recorrido con 273 impactos (-15).

“Estoy feliz, todavía no caigo que el próximo año jugaré tres Majors y uno de ellos (el AIG Women´s Open) en Saint Andrews. En mayo me propuse en secreto, porque no me gusta plantearme objetivos, ganar este torneo. Lo trabajé mucho con mi psicóloga y creo que desde el primer día todo fluyó positivamente. Estoy convencida que la parte mental fue mi gran fortaleza esta semana” expresó la porteña, ubicada en el puesto 443 del ranking mundial.

Anacona se había clasificado novena (2021) y decimotercera (2022) en las dos ediciones anteriores del certamen.

La segunda colocación, muy lejos, correspondió a la venezolana Vanessa Gilly, con 285 golpes (-3), mientras que la bahiense María Olivero, de 49 años, logró el tercer puesto con 286 (-2), después de una floja cuarta vuelta con 78.

Anacona logró el derecho de intervenir en tres Majors del circuito profesional femenino del 2024 como The Chevron Championship (en abril próximo, en EE.UU.), The Amundi Evian (en julio, en Francia) y el Abierto femenino (en agosto, en Saint Andrews, Escocia). (Télam)