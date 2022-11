El español Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud exteriorizaron hoy su felicidad por volver a jugar en la Argentina, donde mañana brindarán una histórica exhibición en el Arena Parque Roca. Nadal, quien jugó por última vez en el país en 2016, reconoció que está "muy feliz de estar acá después de varios años sin tener la oportunidad de venir". "Estoy con la ilusión de poder compartir estos días con el público argentino, que es muy entendido, apasionado y siempre que tengo la oportunidad de estar acá me trató de la mejor manera posible", añadió. Con respecto a la posibilidad de jugar con Gabriela Sabatini en el dobles mixto, "La Fiera de Manacor" no pudo evitar deshacerse en elogios: "Para mí es una gran ilusión compartir cancha con ella. Es un gran ícono dentro de este país, pero también en el mundo del deporte latino". Asimismo, prosiguió: "Para los dos va a ser un momento bonito vivir algo así y en su país". Al ser consultado sobre la imagen que buscan dejar en los jóvenes tenistas, Nadal detalló: "Intentamos ser un ejemplo positivo para los niños y generarles ganas de practicar deporte y que se lleven el mejor recuerdo posible. Gracias al Grupo Fénix tenemos la oportunidad de jugar en diferentes países y hacer una gira que nos genera muchísima ilusión". "Queremos que se lleven el recuerdo de un partido que sea de primer nivel mundial", cerró el ganador de 22 títulos de Grand Slams. Por su parte, Ruud, número 3 del mundo y finalista este año de Roland Garros, el US Open y el ATP Finals (además de haber ganado otros tres títulos ATP), reconoció que tiene "grandes recuerdos de Buenos Aires" y agregó: "Gané mi primer torneo aquí y jugar con la cancha llena me emociona mucho". Es que el noruego consiguió su primer título ATP en Buenos Aires, en 2020, mientras que este año se volvió a coronar en tierras argentinas. Además, aseguró que espera "dar un buen show y una buena experiencia. Crecí viendo a Rafa y teniéndolo de ídolo". Nadal y Ruud jugarán el miércoles a las 18:00 en el Arena Parque Roca, que estará colmado de fanáticos argentinos. Pelotearon en las Cataratas del Iguazú. Nadal y Ruud pelotearon en las Cataratas del Iguazú, en la previa a la exhibición que realizarán en el Arena Parque Roca. Luego de una larga espera, el número 2 y 3 del ranking ATP respectivamente, arribaron al país donde estarán 48 horas que serán muy intensas por la cantidad de actividades que llevarán a cabo. Tras su llegada, los tenistas pelotearon en las Cataratas del Iguazú, por la tarde brindarán una conferencia de prensa y en la noche estarán en la cena de gala en La Rural, en la que compartirán anécdotas junto al ex tenista Mariano Zabaleta para todos aquellos que hayan comprado los tickets de la Experiencia VIP. Este miércoles, que será su último día en el país, compartirán un meet and greet, darán una clínica de tenis, pelotearán con promesas del deporte argentino y a las 18:00 jugarán la exhibición en el Arena Parque Roca que quedará en la historia

Luego del encuentro, que será al mejor de tres sets, harán un dobles mixto con las ex deportistas argentinas Gisela Dulko y Gabriela Sabatini. NGR/GAM NA