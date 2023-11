La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró hoy que el transporte público no estará preparado en cuanto a comodidad y puntualidad para los Juegos Olímpicos de 2024 que tendrán como sede a la capital francesa.

"No podemos igualar el nivel de puntualidad y comodidad. Aún nos encontramos en dificultades en el transporte diario. De hecho, hay lugares en donde el transporte no estará listo porque no habrá número de trenes ni frecuencia”, explicó la alcaldesa.

Así lo expresó en declaraciones formuladas al canal televisivo TMC, en las que sostuvo que París no estará preparada para afrontar el evento en lo que respecta al número y la frecuencia de servicios ferroviarios en algunas zonas.

La movilidad en la región parisina durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos constituye un desafío para las autoridades.

París se había comprometido a que 100 por ciento del acceso a los lugares de competición se pueda realizar en transporte público.

Los Juegos Olímpicos 2024 se desarrollarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto en la ciudad de París y se espera que asistan cerca de 15 millones de espectadores. (Télam)