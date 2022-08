La Asociación del Fútbol Argentino repudió hoy la agresión sufrida ayer por la árbitra Dalma Cortadi a manos del jugador de la tercera división de Deportivo Garmense, Cristian Tirone, que la golpeó en la nuca por la espalda y luego le propinó puntapiés estando en el piso, se puso a disposición de la víctima de violencia de género y anticipó sanciones para el futbolista.

En el comunicado dado a conocer esta tarde "la AFA repudia y condena el accionar del jugador Cristian Tirone (Deportivo Garmense) hacia la árbitra Dalma Cortadi, quién fue víctima de violencia física mientras se disputaba el segundo tiempo del encuentro ante Independencia, en la Liga de Tres Arroyos".

"Esta casa, junto al Consejo Federal, abordarán el tema y acompañarán a la jueza en todo el proceso afianzando los lineamientos sobre este tipo de conductas que nuestra asociación no tolerará".

"Cabe señalar que se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador y que estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de nuestro fútbol, y asimismo, el Departamento de Equidad y Género que conduce la doctora Paula Ojeda, se encuentra en constante diálogo con la víctima y a completa disposición", cierra el texto.

“Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, el anticipó Cortadi hoy a FM Urbana.

“Jamás me habían agredido. El video que se publicó está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”, reveló la árbitra. El agresor fue detenido después del hecho.

(Télam)