El trofeo del Mundial femenino de fútbol de la FIFA, que este año se jugará en Australia y Nueva Zelanda con la participación récord de 32 países, fue presentado hoy en el predio de la AFA en Ezeiza.

"Bienvenidos a la casa de los campeones del mundo. Es un día muy especial para todos nosotros", arrancó la presentación Claudio Tapia, titular de la AFA.

"Cuando llegamos a la gestión, nos encontramos con algo que usualmente no pasa en todas las federaciones. No había proyectos, y hacía muchísimo tiempo que nuestro fútbol femenino no tenía la posibilidad de competir y desarrollar la actividad", agregó Chiqui Tapia.

Giulia Türkyilmaz, Trophy Tour Manager de la FIFA, expresó que "es un honor traerles este trofeo original, que recorrerá un largo trayecto. Sabemos que este país ha disfrutado mucho de este hermoso juego en los últimos meses y es una gran oportunidad para la Argentina de inspirar el desarrollo del fútbol femenino en el país. El Mundial está ansioso por ver la pasión de las argentina en competencia".

MIRÁ TAMBIÉN La argentina Mía Mainardi ganó la medalla de oro en salto en el Mundial junior en Turquía

La gira llevará el emblemático trofeo por los 32 países que participan en el torneo para "celebrar el imparable ascenso del fútbol femenino". El trofeo pasará por Asia, África, América del Sur, América del Norte y Europa, y luego viajará hasta las nueve ciudades anfitrionas de la Copa Mundial Femenina poco antes del torneo, que comienza el 20 de julio.

Argentina tendrá su cuarta participación histórica en el Mundial femenino y nunca pasó la primera ronda. Germán Portanova, DT del seleccionado, agradeció el apoyo de FIFA, AFA y sus dirigentes y sostuvo: "Nuestra mentalidad es crecer, ser protagonistas. Trabajamos para ser competitivos, proponer, construir. Ojalá la gente vea a una Selección comprometida en su juego".

Además, la mediocampista Daiana Falfán, referente de UAI Urquiza y del equipo nacional, consideró que "es muy importante la visibilidad que se le está dando a nuestra disciplina y estamos contentas con el trabajo que venimos haciendo. Nos venimos preparando en fechas FIFA también. Estamos concentradas en ir por nuestros objetivos".

Por su parte, Jorge Barrios, dirigente al mando de las delegaciones femeninas de la AFA, comentó que "el desafío es que la gente se sienta identificada con el juego de la Argentina. El objetivo es ganar el primer partido en un Mundial y pasar de fase. Se viene trabajando muy bien en el proyecto de Selecciones Nacionales".

MIRÁ TAMBIÉN Guardiola: Julián es un jugador excepcional

Tapia, por último, agregó que "el proyecto se está consolidando. Las jugadoras tienen que disfrutar. Todos esperamos lo que ellas esperan, que es tener un gran Mundial, que nos vaya bien, mejorar lo que hicimos el Mundial pasado".

(Télam)