La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó hoy su "más hondo pesar por la dolorosa muerte del futbolista de Berazategui Federico Potarski", ocurrido anoche en el partido bonaerense de La Matanza.

El mensaje institucional en las redes sociales, firmado por el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y acompañado por el escudo de la entidad en señal del luto, envía además las "condolencias a familiares, amigos y compañeros en este difícil momento".

De momento, la AFA no comunicó oficialmente ninguna medida tras lo sucedido, aunque el delantero Franco Niell, compañero de la víctima en el plantel de Berazategui, anticipó esta mañana la decisión de "no jugar mañana" por el torneo de la Primera C.

"La decisión es no jugar el partido mañana, seguramente nuestra fecha se postergará. Nos golpeó muy fuerte lo que pasó. Muchos nos levantamos temprano esta mañana y nos enteramos lo que le sucedió a Federico. Estamos muy dolidos", expresó el futbolista en diálogo con TyC Sports.

Berazategui, que suspendió hoy el entrenamiento de su plantel en el club Ducilo, tiene programado para este sábado a las 15:30 su partido ante Real Pilar, de visitante, por la quinta fecha de la Primera C.

Potarski, de 29 años, que además trabajaba como chofer para una aplicación de viajes, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando estaba a bordo de su auto, a metros de uno de los ingresos al asentamiento San Petersburgo.

El defensor de Berazategui fue encontrado con una herida de bala en la cabeza en la calle Gaboto, entre La Porteña y Colonia, dentro del barrio San Alberto, e inmediatamente trasladado al hospital Paroissien de Isidro Casanova, al que llegó sin vida.

Los investigadores evalúan si el ataque fue cometido durante un asalto o existió otro móvil, informaron hoy fuentes policiales y judiciales a Télam.

(Télam)