El ex defensor campeón del mundo Oscar Ruggeri analizó cómo debe jugar la Selección Argentina contra México en el Mundial Qatar 2022 y advirtió: "Si no corremos la vamos a pasar mal". El conjunto dirigido por Lionel Scaloni deberá reponerse del fallido debut ante Arabia Saudita, por el Grupo C, y Ruggeri, en su rol de columnista deportivo, consideró que Lionel Messi y compañía tendrán que afrontar varios cambios para salir airosos del duelo contra los mexicanos. "La Selección debe profundizar la concentración al más mínimo detalle", consideró el "Cabezón" en la señal deportiva ESPN. Y siguió: "Si no nos metemos las pilas de que hay que correr cuando no tenemos la pelota y meter un poco más como nos metieron a nosotros en el primer partido, la vamos a pasar mal contra México". En otro sentido, Ruggeri aclaró que la Selección tiene que hacer modificaciones actitudinales y desestimó que sea necesario realizar cambios en el once titular. La queja del ex defensor se dio luego de que muchos pidieran que Scaloni tocara el equipo titular, algo que pareciera que va a ocurrir contra México. "Esta Selección nos trajo hasta acá jugando de una manera que nos ilusionó a todos, y nos encantaba, me parece una locura ahora decir que hay que hacer cambios porque no hay tiempo", lanzó. FGB/GAM NA