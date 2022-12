El atacante de la selección de Francia Kylian Mbappé declaró que este Mundial es su gran objetivo y su "obsesión", incluso por encima de lo que fue Rusia 2018, ya que trabajó toda la temporada pensando en ganar este certamen. "Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños

He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", expresó Mbappé, el goleador del seleccionado francés. El delantero del Paris Saint Germain agregó que no le interesa ser elegido como el mejor jugador del Mundial, sino que lo único que le importa es ser campeón: "El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario". "No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", expresó Mbappé con respecto a los faltazos en las conferencias de prensa ante Australia y Dinamarca al ser elegido Jugador del Partido. Con este doblete ante Polonia, Kylian Mbappé alcanzó a Lionel Messi en cantidad de goles en Copas del Mundo con nueve, con la diferencia que el francés lleva cinco en este torneo, más los cuatro anotados en Rusia, mientras que "Leo" marcó tres en Qatar y seis entre tres competencias (Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018). FIG/AMR NA