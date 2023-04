El técnico de Lanús, Frank Kudelka, reconoció que su equipo jugó “mal en el primer tiempo”, a pesar de que ganaba por 2 a 0, pero resaltó que “en la segunda parte cambiamos mucho y mejoramos", al cabo del partido válido por la 10ma. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

En charla con la prensa, luego de la victoria ante Arsenal por 3 a 0, el técnico cordobés explicó que “en el primer tiempo no jugamos bien, no tuvimos la prolijidad ni la intensidad ni el juego que tuvimos en otros partidos, lo ví muy ansioso, muy desprolijo al equipo” describió.

El entrenador indicó que el "primer gol no nos tranquilizó, nos desesperó, pero no dejo de valorar el hecho de querer hacer cosas. Cambiamos sistemas, no le encontrábamos la vuelta, hicimos el gol y el equipo quedó muy largo, algunos presionaban alto, otros bajo y otros medio” graficó.

“Lo corregimos en el segundo tiempo, mejoramos. Promediando el segundo tiempo, fuimos mejorando la presión, mejoramos en la posesión, pudimos sostener el partido. En un campeonato tan parejo cuando sos más efectivo, tenés más posibilidades de sumar muchos puntos”, añadió.

Respecto del pedido del publico 'granate' por el ingreso José Sand, el director técnico expresó que “el ídolo tapa todo, es muy difícil dar explicaciones lógicas en este marco, él se lo ha ganado, sus logros y su historia", dijo.

"Pero yo tengo que ver otras situaciones, otro tipo de circunstancias y contenidos. Si estuviera en lugar de la gente, pediría lo mismo que ellos. Sí sé que cuento con un tipo que quiere estar siempre” reflexionó Kudelka.

(Télam)