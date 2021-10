El director técnico de Barcelona, Ronald Koeman, mostró hoy su confianza para el clásico de mañana por la décima fecha de LaLiga de España y afirmó que no siente "miedo al (Real) Madrid", que llega de golear por la Liga de Campeones de Europa.

El neerlandés aseguró que "no hay un claro favorito" para el juego que comenzará este domingo a las 11.15 de Argentina en el Camp Nou y se desmarcó de aquellos que tienen "desconfianza" en su equipo.

"No sé si la gente tiene desconfianza, pero nosotros no. No hay un claro favorito. Jugamos en casa, tenemos a la gente de nuestro lado. No tengo este miedo. Los dos equipos nos jugamos mucho. El resultado final no será decisivo", aclaró en la conferencia de prensa previa al partido.

Koeman admitió que el Madrid cuenta con "gente más experimentada" en algunos puestos pero se ilusionó de todos modos con un buen resultado: "Podemos demostrar que estamos en el buen camino. Debemos jugar sin miedo y tener ganas desde el inicio del partido".

Barcelona, séptimo en LaLiga con 15 puntos, llega de un ajustado triunfo en casa ante Dinamo Kiev de Ucrania (1-0) por la Liga de Campeones y Real -tercero con 17-, de golear en su visita al Shakthar Donetsk (5-0) del mismo país.

"Nos conocemos muy bien, creo que no nos podemos sorprender. Ellos tienen grandes jugadores que saben llevar y leer un partido. El Madrid juega bien al contragolpe, en varios partidos han hecho daño así. Hay que tener buena organización defensiva cuando perdemos. Hay que tener personalidad pero también controlar su contraataque", consideró.

Koeman, blanco de críticas de la afición catalana, fue nuevamente respaldado hoy por el presidente Joan Laporta en la celebración de los 50 años del Palau Blaugrana, un rato antes de la rueda de prensa. "Sí, sí, por supuesto que Koeman continuará tras el clásico", aseguró el dirigente.

El entrenador agradeció luego ese apoyo pero aclaró: "No hace falta que Laporta diga cada semana que sigo. Me siento respaldado por parte del presidente y del club, pero también sé que todo depende de los resultados".

El primer clásico de la era post Messi, que tiene al argentino Sergio "Kun" Agüero entre los convocados del club "culé", se jugará el domingo desde las 11:15 de Argentina con transmisión de ESPN y la plataforma Star+. (Télam)