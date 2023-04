Ronald Koeman, exentrenador y exjugador del Barcelona, se sumó hoy al "operativo clamor" por el regreso del astro argentino Lionel Messi al club catalán.

"Messi es el mejor jugador del mundo y cuando se marchó fue difícil. El equipo que pueda tenerlo va a ser más fuerte y su salida del club fue un momento malísimo. Si veo a Leo con otra camiseta me extraña, el Barça es su casa y es donde tiene que estar", dijo Koeman sobre una posible vuelta del rosarino al club azulgrana.

El entrenador sostuvo que "no fue bueno que la junta no le dejara la posibilidad de seguir a Messi en el club" y confesó "no saber" cómo está la posibilidad de un posible regreso del futbolista del Paris Saint-Germain al club español, según publicó el diario catalán Mundo Deportivo.

"El Barcelona también tiene bastantes cosas en contra que estoy leyendo, pero soy partidario de que Messi sea jugador del club otra vez", agregó Koeman.

En cuanto a la salida del "10" campeón del mundo en Qatar con el seleccionado argentino, Koeman sostuvo: "Ya dije lo que tenía que decir y no hay que repetir cada año lo que pienso", aunque reconoció que le costaría "sentarse a hablar" con el presidente Joan Laporta.

El entrenador neerlandés habló durante la presentación del torneo de golf y pádel benéfico "Koeman Cup", que se jugará entre el 6 y 7 de julio en el Club de Golf Barcelona.

(Télam)