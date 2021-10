El director técnico de Barcelona, Ronald Koeman, confesó hoy que se siente "harto" de defenderse ante las críticas que recibe por la actualidad del equipo, que perdió los dos partidos jugados hasta el momento en la Liga de Campeones de Europa.

El neerlandés admitió que "la marcha de (Lionel) Messi fue el peor momento" de su estadía en el cargo y el mejor "la firma como entrenador de Barcelona", que se produjo a principios de la temporada 2020-21.

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene sentido, la gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club. Hemos hecho cosas importantes a pesar de asumir cambios importantes en el club", declaró Koeman, quien convive con rumores de reemplazantes.

"No hace falta contestar", consideró acerca de si se le había faltado el respeto con el trascendido de nombres para tomar la dirección del equipo catalán, entre los que se mencionó el de Marcelo Gallardo.

"Me he enterado de que el presidente (Joan Laporta) ha estado esta mañana aquí pero no lo he visto. Una vez más a mí no me han dicho nada. Tengo ojos, tengo orejas. Ya sé que sé filtran muchas cosas, pero a mí una vez más no me han dicho nada", aclaró en conferencia de prensa.

Barcelona marcha invicto en LaLiga -se ubica sexto con tres victorias y tres empates- pero en la Champions es último del Grupo E luego de recibir dos goleadas por 3-0: ante Bayern Múnich en el Camp Nou, el 14 de septiembre, y frente a Benfica en Portugal, el pasado miércoles.

Koeman negó que la mala campaña en Europa se vincule al sistema de juego empleado: "Para mí no es cuestión de un sistema, se juega según los jugadores que hay. Si no hay extremos, hay que buscar laterales. El trabajo de un entrenador es poner los jugadores que dispone. Su tuviera la bolsa de dinero Messi seguiría aquí".

Barcelona (12) recibirá mañana al último campeón del fútbol español, Atlético de Madrid (14), en el partido más destacado de la octava fecha de LaLiga. (Télam)