El neerlandés Ronald Koeman se refirió hoy por primera vez a su desvinculación de Barcelona y criticó duramente al presidente Joan Laporta, a quien le cuestionó la salida de Lionel Messi y la contratación de Xavi Hernández en su lugar.

"¿Por qué se tuvo que ir Messi si luego fichan a alguien por 55 millones en el Barcelona?", se preguntó Koeman en el título que encabeza la entrevista que le concedió al diario de su país, Algemeen Dagblad, cuatro meses después de dejar el conjunto "culé".

"Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi, entonces te preguntas si no estaba pasando algo más", agregó Koeman, en referencia a la contratación del delantero Ferrán Torres, de Manchester City, por esa suma de dinero.

El entrenador también criticó la gestión de Joan Laporta al frente del club catalán y reveló que antes de su salida le había descartado la opción de Xavi Hernández como su sucesor.

MIRÁ TAMBIÉN La Fórmula 1 finaliza su contrato con el GP de Rusia por la guerra en Ucrania

"Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia", contó Koeman, quien todavía se siente "dolido" por su salida.

"No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador. Todavía me resulta doloroso", admitió.

Click to enlarge A fallback.

Koeman, ganador de la Liga de Campeones como jugador de Barcelona, también aseguró que "por un tiempo" no volverá al estadio Camp Nou.

"No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada", afirmó el DT neerlandés. (Télam)