Tanto el volante inglés Kalvin Phillips como el delantero español Pedri manifestaron su deseo de enfrentar a la Selección argentina y a Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo. Phillips declaró que "sería lindo enfrentarse al mejor jugador del mundo", en referencia a Lionel Messi, en una posible final del Mundial Qatar 2022 tras el triunfo de los "Tres Leones" frente a Senegal por 3 a 0, que le otorgó el pase a cuartos de final ante Francia. "Sería lindo obviamente jugar contra el mejor jugador del mundo, quizás en la final. Pero por ahora nos concentramos en el partido contra Francia y veremos qué pasa", reveló el mediocampista del Manchester City ante la pregunta de un periodista después del partido por los octavos de final. En cuartos de final, los ingleses se medirán ante Francia, quien derrotó a Polonia por 3 a 1, pero al estar en llaves distintas con Argentina, la única manera de jugar entre sí será en la definición de la Copa del Mundo

La "Albiceleste" disputará su choque de la próxima ronda frente a Países Bajos el viernes 9 de diciembre en el estadio Icónico Lusail, que prácticamente es la casa de Argentina en Qatar. Otro futbolista que aseguró que le gustaría enfrentarse a Messi en una posible final fue el atacante español Pedri, quien durante una entrevista también comentó que quiere su camiseta: "Me gustaría la camiseta de Leo, así nos veríamos en una hipotética final". "Tienen un grupo de jugadores muy buenos. Se nota el buen clima que tienen. Disponen del mejor del mundo y creo que el mejor jugador que he visto en mi vida como es Leo. Es un plus a su favor. Se vio con el gol que logra ante Australia y marca las diferencias", explicó Pedri, justificando su elección para la gran final. FIG/AMR NA