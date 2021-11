Juventus, con un gol del cordobés Paulo Dybala, le ganó como visitante a Salernitana por 2 a 0, en uno de los cuatro partidos que pusieron en marcha hoy la decimoquinta fecha de la Liga de Italia de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo en estadio Arechi, en la ciudad campana de Salerno, y la "Joya" Dybala puso en ventaja a la "Vecchia Signora", a los 21 minutos del primer tiempo; mientras que el atacante español Alvaro Morata marcó el 2 a 0 final para la "Juve", a los 25 de la parte final.

Con esta victoria, Juventus llegó a las 24 unidades y trepó a la sexta ubicación de la Serie A, que comanda Napoli; mientras que Salernitana se quedó con 8 puntos y en el último puesto.

En tanto Atalanta, con los argentinos Juan Musso y José Luis Palomino, goleó como local 4 a 0 a Venezia, donde atajó el misionero Sergio "Chiquito" Romero.

MIRÁ TAMBIÉN Los Pumas 7s se medirán en el seven de Dubai ante España, Francia y Fiji

El croata Mario Pasalic, en tres ocasiones (7m. PT, 12m. PT y 22m. ST), y el neerlandés Teun Koopmeiners (12m. ST) señalaron los goles del equipo de Bérgamo.

Mientras que Fiorentina, con el argentino Lucas Martínez Quarta como titular y su compatriota Nicolás González como suplente, venció a Sampdoria por 3 a 1, con anotaciones del español José María Callejón (23m. ST), el serbio Dusan Vlahovic (32m. ST) y el italiano Riccardo Sottil (45m. PT), mientras que su compatriota Manolo Gabbiadini (15m. PT) había adelantado al conjunto genovés.

Click to enlarge A fallback.

Por su parte, Hellas Verona, con el delantero argentino Giovanni Simeone en la formación titular, sólo pudo igualar en su estadio ante Cagliari 0 a 0.

La decimoquinta fecha de la Serie A, continuará de la siguiente manera:

MIRÁ TAMBIÉN Deck fue enviado a la filial de Oklahoma Thunder por falta de minutos

Mañana:

A las 14.30: Bologna (juega el argentino Nicolás Domínguez) vs. Roma (Federico Fazio).

A las 16.45: Inter (Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Facundo Colidio) vs. Spezia, Genoa vs. Milan y Sassuolo vs. Napoli.

El jueves:

A las 14.30: Torino (Cristian Ansaldi) vs. Empoli.

A las 16.45: Lazio (Gonzalo Escalante y Luka Romero) vs. Udinese (Nahuel Molina, Nehun Pérez, Roberto Pereyra, Fernando Forestieri e Ignacio Pussetto).

Posiciones: Napoli 35 puntos; Milan 32; Intery Atalanta 31; Roma 25; Juventus y Fiorentina 24; Bologna y Lazio 21; Hellas Verona20; Empoli 19; Sassuolo 18; Torino 17; Udinese, Sampdoria y Venezia 15; Spezia11; Genoa 10; Cagliari 9; y Salernitana 8. (Télam)