El joven defensor Kluiver Gómez, de tan solo 18 años, fue convocado por el técnico Luis Fernando Suárez para entrenarse con el seleccionado de fútbol de Costa Rica, que se prepara para intervenir en la Copa del Mundo Qatar 2022, desde el mes próximo.

El lateral derecho de Puntarenas se había perdido en septiembre último los encuentros amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán, al no gestionar a tiempo el trámite del visado pertinente para ingresar al territorio surcoreano.

“Yo creo que a pesar de lo que me pasó siempre me mantuve con humildad, luchando y haciendo las cosas bien porque sabía que podía llegar esa oportunidad. Siempre confié en que se me iba a dar la chance”, dijo Gómez, según reflejó el periódico local Nación.

El marcador de punta es uno de los tres jugadores del Puntarenas llamados sorpresivamente por el colombiano Suárez, junto al arquero Guido Jiménez y al atacante Anthony Hernández, para concretar un microciclo de prácticas en San José antes del viernes, cuando la Federación debe elevar la nómina preliminar (hasta 55 futbolistas) de asignados para participar del Mundial.

Costa Rica integrará el grupo E de la Copa del Mundo y enfrentará en la fase inicial a España (miércoles 23 de noviembre), Japón (domingo 27) y Alemania (jueves 1 de diciembre).

(Télam)