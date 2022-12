El lateral derecho de la selección de Croacia Josip Juranovic declaró que "no hay que tenerle miedo a nadie", con respecto al partido ante Argentina por las semifinales del Mundial Qatar 2022, mientras destacó que la unión del grupo es el secreto del éxito que han tenido su equipo este momento, ya que demostraron que se trata de "una verdadera familia". "No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. El lunes vamos a ver el análisis del rival con el entrenador, que decidirá cómo jugar", explicó Juranovic sobre el plan que van a trazar para el encuentro frente a la Selección argentina del martes en el Estadio Lusail. El defensor también expresó que tanto él como sus compañeros están concentrados en el Mundial y nada más: "Estamos concentrados en la selección. Incluso le dije a mi agente que no me enviara nada, no estoy interesado en absoluto en este momento. Quiero hacer algo por mí, mis futuros hijos e hijas, quiero contarles la historia de lo que hicimos y sentirme orgulloso". Por último, Juranovic agregó que la idea de Croacia para el partido será tener un mediocampo sólido y tener a los jugadores adecuados: "Pasar la pelota a Luka (Modric), Marcelo (Brozovic) y Mateo (Kovacic) es más seguro que tener tu dinero en un banco". FIG/AMR NA