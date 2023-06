El delantero argentino del Manchester City, Julián Álvarez, no ocultó su alegría tras conquistar este sábado la UEFA Champions League, su decimotercer título en cinco años de carrera, y aseveró que fue "una temporada magnífica". Además, contó que les dijo Josep Guardiola en el entretiempo y habló de lo que fue llegar desde Argentina al fútbol inglés. El atacante sostuvo que "En muy poco tiempo una temporada magnifica, increíble. En lo personal, no solo por la victoria sino porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador y como persona. Era un desafío para mi venir desde Argentina a otro país, a otro futbol y la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho

Hoy terminamos la temporada de la manera que todos queríamos: ganando todo"

"Todos nos apoyamos entre todos, es el ambiente que hay en el grupo. Más allá de que unos jueguen más y otros menos, todos tiramos para adelante y por eso se dan los resultados" añadió el ex River. Luego, confesó que les dijo Guardiola en el entretiempo tras un primer tiempo difícil: "Todos sabemos lo que significa jugar una final de Champions, sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos que ellos tienen grandes jugadores y juegan muy bien. Pep nos trató de decir en el entretiempo que estemos tranquilos, que entendía los nervios de jugar una final, que no era fácil pero que iba a llegar el gol como así fue". Por último, al ser consultado por su futuro próximo, el cordobés afirmó: "Muy contento, un año increíble. Ahora tengo que ir a la Selección, después vacaciones y después veremos cómo sigue". AMP/MAC NA