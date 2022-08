Barcelona y Manchester City se midieron en un encuentro amistoso en el Camp Nou con la presencia del delantero argentino Julián Álvarez, que anotó el gol para la apertura del marcador del encuentro que culminó 3-3. La llegada del argentino a Inglaterra despertó en muchos la incertidumbre de si sería titular en un equipo con una rica plantilla y después de algunos ingresos más que interesantes -hasta hizo un gol en la final contra el Liverpool- Josep Guardiola le dio la oportunidad de jugar desde el arranque. Quien quedó en el banco de los relevos fue el experimentado Erling Haaland y la "Araña" no perdió su oportunidad: a los veinte minutos de la primera etapa, el arquero Iñaki Peña colaboró con un blooper y el ex River solo tuvo que empujarla para abrir el marcador. En el complemento nuevamente tuvo su oportunidad de facturar y en un mano a mano contra el arquero del conjunto culé no logró definir con claridad, mientras que a los 27 minutos fue reemplazado por Haaland. De esta manera, el delantero de 22 años convirtió su segundo tanto con la camiseta del City. Este voto de confianza que le dio el entrenador español Guardiola de ser titular es una carta de presentación que aprovecha Lionel Scaloni para determinar si el ex River estará presente en el próximo amistoso de Argentina, ante Honduras el 23 de septiembre, de cara al Mundial de Qatar 2022. JPA/SPC NA