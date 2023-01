El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez confesó que Marcelo Gallardo, ex director técnico de la "Araña" en River, le envió mensajes en plena disputa de la Copa del Mundo que el jugador del Manchester City conquistó en Qatar, exactamente, hace un mes. Este 18 de enero se cumple un mes del Mundial que la Argentina ganó en tierra catarí y, por ello, los recuerdos toman gran relevancia entre los hinchas y jugadores como Álvarez que contó los mensajes que le envió el "Muñeco" en plena disputa de la cita mundialista. "Me mandó un mensaje durante el Mundial. Me dijo que estaba orgulloso y me felicitaba por lo que venía haciendo, que siguiera de esa forma" comentó el atacante que se formó en River donde Marcelo Gallardo, como director técnico, supo hacerle explotar su potencial en tan solo tres años y medio. Luego, el oriundo de Calchín recordó -con alegría- el campeonato del Mundo en Qatar: "Es una alegría. Cuando pase el tiempo iremos tomando dimensión y dándole aún más valor a lo vivido en ese momento, estar 30 días todos juntos. Momentos increíbles que no los vamos a olvidar nunca". "No viví otros mundiales. Me tocó estar desde la Copa América lo que es la selección, pero si tengo que decir algo, sin tener tanta experiencia, creo que el grupo, que es muy unido. La pasamos muy bien cuando estamos ahí, eso se ve reflejado en la cancha" sostuvo el futbolista de 22 años que marcó cuatro goles en la Copa del Mundo transformándose en un engranaje clave en el plantel argentino que logró dicha conquista. AMP/SPC NA