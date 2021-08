El volante de Boca Juniors Juan Ramírez, que hizo esta tarde su debut con la camiseta auriazul en el empate ante Talleres, en Córdoba, 0 a 0, comentó sus ganas de jugar ante River Plate el próximo miércoles, por los octavos de final de la Copa Argentina.

"El Superclásico es un partido aparte. Sería un privilegio para mí tener unos minutos. Estoy a la expectativa de lo que pueda pasar ese partido", dijo el futbolista de 28 años que tuvo una buena actuación ante los cordobeses.

"La verdad que me sentí bastante bien, porque los compañeros me ayudaron. Estoy amargado por la jugada que tuvimos y pude haber convertido el gol, pero me la pidió (Cristian) Pavón y esas decisiones son milésimas de segundos. Creo que debí pegarle al arco", admitió.

Luego comento sobre el rendimiento del equipo que Boca "tiene jugadores de buen pie. Por ejemplo el pibe (Aaron) Molinas. Con él en la cancha ganamos mucho fútbol. Los jugadores que están en Boca son privilegiados y uno quiere jugar con todos", destacó.

"Y en cuanto al entrenador, Miguel Russo, no lo conocía, nunca tuve relación con él, pero me da la confianza para jugar de la mejor manera", culminó. (Télam)