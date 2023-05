El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, sostuvo hoy que su equipo "jugó en una situación surrealista", al enterarse el plantel de la quita de 10 puntos a modo de castigo por un caso de plusvalías cuando estaba a punto de disputar el encuentro que terminó perdiendo por goleada (4-1) ante Émpoli, por la 36ta. fecha de la liga italiana.

"Jugamos en una situación surrealista, porque conocimos la sentencia quince minutos antes del partido. Pero eso no justifica la falta de concentración. Ahora hay que callarse y aceptar la derrota. Pero hay que decir algo: quedó claro que en el campo sumamos 69 puntos, aunque ahora nos queden 59 y hayamos caído al séptimo puesto", remarcó Allegri a la cadena Dazn, en declaraciones de reprodujo la agencia ANSA.

"A los jugadores les dije que no puedo reprocharles nada, pero la situación no era fácil y tampoco lo será en 10 días. Quedan dos partidos por jugar y debemos intentar sumar seis puntos", agregó Allegri sobre los cotejos antea Milan y Udinese en las dos fechas finales de la Serie A.

"Ellos hicieron lo máximo posible y sólo merecen aplausos después de todo lo que pasó esta temporada. Fue algo continuo desde enero, siempre persiguiendo a los de arriba, y cuando por fin sacamos la cabeza nos vuelven a golpear", se quejó.

Y finalmente apuntó que "llegó el momento de decir basta, porque no se puede seguir así. Debe haber respeto por la gente que trabaja, y también aceptar la realidad. Si el año próximo estamos afuera de todas la competencias internacionales de Europa, entonces habrá que programar una temporada distinta. Por todo esto es que estoy muy decepcionado y enojado, aunque no abandonaré a Juventus, porque no soy cobarde", cerró. (Télam)