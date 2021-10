El mediocampista Giuliano Galoppo y el defensor Gustavo Canto, ambos jugadores de Banfield, consideraron que River Plate no hizo "mucho mérito" para ganarle esta noche por 1 a 0, en partido por la decimoquinta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF)

En charla con Télam, Galoppo señaló que "hicimos un buen primer tiempo. Los dos equipos intentamos jugar, pasamos rápido la mitad de la cancha, pero River se encontró con una jugada fortuita para marcar el gol", reconoció.

El volante admitió que "en el segundo tiempo nos desesperamos un poco por llegar al empate y eso nos jugó en contra, porque lo que pudimos generar no lo supimos definir" amplió.

"Ahora tenemos que reponernos para jugar el clásico con Lanús que siempre es lindo jugarlo y más cuando se puede ganar. Ese será nuestro objetivo", añadió Galoppo quien -al ser consultado sobre el regreso del público al Florencio Sola- afirmó que "fue muy lindo tener al público en la cancha, lamentablemente no pudimos darle el triunfo, pero es una motivación extra tener los hinchas en las tribunas".

Mientras que Canto, con pasado en Sarmiento de Junín y Ferro, explicó la jugada de su gol en contra que le dio al triunfo a River Plate, al relatar que "llegué desesperado para tratar de despejar y me agarró a contrapierna. No hice más que empujar la pelota contra el arco".

"Mi mayor bronca es que si la dejaba pasar, la pelota no entraba, pero llegaba tan desesperado y pensando que tenía algún rival atrás que la quise despejar", dijo Canto quien coincidió con Galoppo al señalar que "encima River no hizo méritos para llevarse el triunfo si no era por esa desgraciada jugada".

Respecto de su salida a los 22 minutos del primer tiempo, el defensor sostuvo que "lamentablemente tuve que salir rápido por lesión. Fui a trabar una pelota con (Milton) Casco y sentí un pinchazo en el aductor izquierdo, ya venía con una molestia de la semana y preferí que entrara un compañero que estuviera en mejor condiciones".

Respecto del clásico con Lanús, Canto dijo que espera llegar en condiciones, aunque el técnico Javier Sanguinetti deberá seguir con atención su recuperación, y designar al reemplazante del lateral derecho Emanuel Coronel, quien sumó la quinta tarjeta amarilla consecutiva

(Télam)