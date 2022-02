El centrodelantero argentino Juan Martín Lucero marcó esta noche para cerrar el éxito de Colo Colo ante Everton por 2 a 0, en partido válido por la primera fecha del campeonato de la liga chilena de fútbol.

El equipo a cargo del DT argentino, nacionalizado boliviano, Gustavo Quinteros se impuso por las definiciones cerca del final por parte de Alexander Oroz y del exgoleador de Vélez, Independiente, Defensa y Justicia y Godoy Cruz, según consignó el sitio Flashscore.

Otros compatriotas en el 'Cacique' con desempeño titular fueron el zaguero Emiliano Amor -ex Vélez Sarsfield- y el extremo derecho Pablo Solari, con inicios en Talleres, de Córdoba; a la vez que el defensor Matías Zaldivia -ex Chacarita Juniors y Arsenal- ingresó en el segundo tiempo.

Por el lado de Everton, el entrenador connacional Francisco Meneghini aportó de titulares al defensor Julio Barroso -ex Boca, Racing y Estudiantes de La Plata-; y los delanteros Juan Cuevas -ex Gimnasia y Esgrima La Plata- y Lucas Di Yorio -ex Aldosivi de Mar del Plata-; más el ingreso en la segunda etapa del atacante Ismael Sosa -ex Independiente-.

En los otros partidos de la jornada, Universidad de Chile, con el Héctor Galíndez en la valla se impuso por 4 a 2 sobre La Calera, que contó con el arquero Ignacio Arce; el volante Gonzalo Castellani y el delantero Sebastián Saez.

Mientras que Cobresal, con el guardavalla Leandro Requena y el mediocampista Mauro González desde inicio, le ganó por 1 a 0 a Antofagasta, tuvo de titulares al defensor Leandro Vega; el volante Federico Bravo y el atacante Manuel López.

La primera fecha se cierra mañana con estos partidos: Audax Italiano-Ñublense y Curicó Unido-Huachipato. (Télam)