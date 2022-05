El surfista Juan Cruz Ruggiero, de 20 años, se convirtió en el nuevo campeón nacional al imponerse en la mítica Paloma, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, y aseguró que haberse quedado con el título "es algo de no creer". "La verdad es que levantarse siendo campeón argentino es una sensación increíble y muy loca a la vez. Me parece como si fuera ahora estar yendo al torneo sin saber cómo se definía el título, las chances que tenía. La verdad, haberlo conseguirlo es algo de no creer, me cuesta todavía", manifestó Ruggiero. Y agregó: "No sé por qué lo logré. Casi pierdo en primera ronda, pero pude ir de menor a mayor. Me fui sintiendo bien, surfeando y compitiendo. El haber quedado tercero en el ranking del circuito pasado y, además, haber ganado la última fecha me dieron un plus de confianza. Sentí que estaba al nivel, que lo podía lograr, que era cuestión de tener consistencia". El joven platense, quien ya había sido campeón argentino en U18 y U16, se quedó con el torneo Quiksilver La Paloma en la ola más demandante y en unas condiciones del mar sólo para expertos, tras enfrentarse en la final al último campeón, Tomás López Moreno. En ese sentido, Ruggiero expresó: "Es, sin dudas, el evento más desafiante del calendario. El lugar tiene una mística especial, el acantilado, la bajada por la escalera, la subida con la soga, el camino con fotos de los campeones, el público que va y ahora con el monumento a una leyenda como Carlitos Di Pace. Toda esta combinación lo hace realmente único". Su coach, Martín Passeri, el surfista más ganador a nivel nacional, consideró: "Juan Cruz es una persona talentosa y con una gran conexión con el mar y con lo que hace. En el agua es muy paciente, tiene un temple muy equilibrado y una gran capacidad de adaptarse a cualquier terreno. En este torneo no se apuró en ninguna decisión, tuvo una gran selección de olas y surfeó muy bien cuando el mar se puso difícil". En Damas, Ornella Pellizzari se llevó la 19° edición de la competencia y obtuvo el 12° título nacional: "Fue un gran finde y un muy buen resultado, que confirma mi progresión y me invita a seguir por más", dijo

