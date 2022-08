El "Principito" José Sosa puede retornar a Estudiantes solamente para jugar la Copa Libertadores, ya que el club platense no pudo liberar el cupo que necesitaba para inscribirlo en la Liga Profesional, por lo que solamente pueden anotarlo en la Copa Libertadores si es que el jueves pasan a semifinales eliminando al brasileño Athlético Paranaense.

Estudiantes anticipó que Sosa, de 37 años, firmará un contrato hasta diciembre del año próximo llegando en condición de libre desde Fenerbahçe, de Turquía.

Este será entonces su tercer ciclo vistiendo la camiseta albirroja luego de su último paso en 2010, antes de partir hacía el Napoli italiano.

El cupo que Estudiantes quiso liberar y no pudo fue el del juvenil Mateo Trombini, quien tenía todo acordado para irse a jugar al Sportiva Città, di Pontedera, de la Serie C, de Italia, ya que para anotar a Sosa necesitaba una venta al exterior, pero a última hora de hoy, cuando se cerraba el libro de pases en Argentina, esta operación se cayó porque se modificaron las condiciones iniciales, y entonces no se pudo hacer la inscripción local.

MIRÁ TAMBIÉN Tevez solicita paciencia en Rosario Central y vuelve a admitir “responsabilidad”

(Télam)