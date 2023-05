Jorge Cordon quedó confirmado como entrenador de Ferro Carril Oeste hasta abril del 2024, tras firmar este jueves el contrato correspondiente con el club de Caballito.

"Estoy muy ansioso de que llegue el domingo. Venimos en mejoría y estamos por el buen camino", indicó Cordon en conferencia de prensa brindada en el estadio Ricardo Etcheverri, luego de ser presentado oficialmente como DT del plantel profesional de Ferro.

El entrenador que se hizo cargo del equipo hace cinco fechas tras la salida de Juan Manuel Sara, afirmó que "no hace falta decir cuál es el objetivo del torneo; lo sé perfectamente y es algo que no me preocupa, sino que me ocupa", al aludir al objetivo del ascenso.

Ferro, bajo la conducción de Cordon, ganó tres partidos, empató uno y perdió uno, y el próximo domingo recibirá a Atlanta por la decimocuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El DT estará acompañado por Luciano Guiñazú y Claudio Valz, como ayudantes, y Fabián Cancelarich,

(Télam)