El delantero argentino Joaquín Correa seguirá su carrera en el Olympique de Marsella, de la Ligue 1 de Francia, en condición de préstamo por un año por dos millones de euros y con opción de compra obligatoria de 10 millones en la moneda europea. Correa pasó los últimos cinco años de su carrera en Italia, en donde jugó tres temporadas en la Lazio -disputó 117 partidos y anotó 30 goles-, y luego estuvo dos temporadas en el Inter de Milán, en el cual jugó 77 encuentros y convirtió 10 goles. Desde los medios franceses y el periodista Fabrizio Romano, los dos clubes ya habrían arreglado el contrato con el futbolista desde hace algunos días, por lo que su llegada al equipo celeste se daría lo más pronto posible. Además, la opción de compra que le puso el Inter de 10 millones de euros puede ejecutarse si el Marsella clasifica a la próxima UEFA Champions League en junio de 2024. Correa fue uno de los futbolistas que no llegó desde lo físico para disputar el Mundial de Qatar 2022, por lo que no pudo ser parte del plantel campeón del mundo, aunque sí fue parte de todo el proceso previo. Hace algunos meses, desde España se barajó la posibilidad de una llegada del delantero al Barcelona, en un intercambio por el neerlandés Memphis Depay, pero debido a los problemas económicos del club catalán no se avanzó en las negociaciones. FIG/AMR NA