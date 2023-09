Jessica Hawkins, embajadora de Aston Martin y ex piloto de la W Series, se convirtió en la primera mujer en casi cinco años en probar un coche de Fórmula 1, anunció el martes la escudería con sede en Silverstone. Hawkins, una ex campeona británica de karting de 28 años que también ha trabajado como doble en las películas de James Bond, dio 26 vueltas con el coche 2021 de Aston en Hungaroring, a las afueras de Budapest, el jueves. Se alternó en el coche con el brasileño Felipe Drugovich, piloto de pruebas y reserva. "Me ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí", dijo la piloto británica sobre lo que describió como un sueño hecho realidad. "Nada es comparable a la aceleración y frenada de un F1 y, tras analizar los datos, estoy muy orgullosa de mi actuación", agregó quien se unió a Aston Martin como piloto embajadora en 2021. "Estábamos realmente impresionados con la preparación de Jessica para la prueba: trabajó increíblemente duro con nuestro equipo de simuladores y eso hizo que la decisión de ponerla en el AMR21 fuera fácil", dijo el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack. "Jessica aprovechó la oportunidad con gran madurez; tomó velocidad rápidamente y encontró un buen ritmo". La F1 no ha tenido una mujer piloto en la grilla de salida de un gran premio desde la italiana Lella Lombardi en 1976, pero varias han probado las máquinas. La última piloto en probar antes de Hawkins había sido la colombiana Tatiana Calderón con Sauber, ahora Alfa Romeo, en la pista Hermanos Rodríguez de Ciudad de México en octubre de 2018. Reuters-NA NA