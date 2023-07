Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) obtuvo esta tarde la pole position en la clase 3 del Turismo Nacional (TN) de automovilismo, que mañana concursará por la séptima fecha del calendario anual en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay.

El piloto oriundo de la ciudad bonaerense de Lobería logró por segunda vez en su carrera un mejor tiempo de clasificación. El bonaerense, que lleva un lastre de 30 kilos, estableció un tiempo de 1m. 32s. 293/1000.

En la segunda ubicación quedó el neuquino José Manuel Urcera (Ford Focus), a 231 milésimas.

“Se hizo rogar pero llegó. Tener esta competitividad es posible gracias a mi equipo. Fue una vuelta con lo justo; le agradezco a (Julián) Santero, que abortó su vuelta y me pudo perjudicar pero no lo hizo. Eso habla muy bien de él”, destacó Teti, en declaraciones a radio AM 590.

El loberense obtuvo tres podios en lo que va del campeonato (está cuarto en las posiciones), pero todavía no alcanzó la victoria necesaria como para garantizar pelear por el título.

El también rionegrino Antonino García (Toyota Corolla) se ubicó tercero a 273 milésimas, mientras que el pinamarense Jorge Barrio (Toyota Corolla) se situó cuarto, a 366/1000.

Mañana se disputarán las tres series, a las 9.45, 10.10 y 10.35, respectivamente. Mientras que la final se iniciará a las 13.35, a 20 vueltas o 40 minutos de duración.

Por la clase 2, en tanto, el salteño Lucas Petracchini (Toyota Etios), el santafesino Alejandro Torrisi (Nissan March) y el misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) se adjudicaron las respectivas series de la jornada.

La final de mañana comenzará a las 12.20, a 16 giros o 35 minutos de duración.

Posiciones: Clase 2; Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) 158 puntos; Renzo Blotta (Toyota Etios) 152; Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), 143; Pablo Ortega (Gol Trend), 135; Alejandro Torrisi (Nissan March), 125

Clase 3: José Manuel Urcera (Ford Focus), 158 puntos; Julián Santero (Toyota Corolla), 151; Leonel Pernía (Ford Focus), 150; Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) 140; Andrés Jakos (Toyota Corolla), 127; Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) 116.

(Télam)