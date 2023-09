La futbolista española Jenni Hermoso afirmó que la decisión de convocar a las jugadoras que están boicoteando a la Selección femenina de aquel país es una prueba de que "nada ha cambiado" en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), incluso tras la dimisión de Luis Rubiales por el escándalo del beso no consentido en el Mundial femenino. Después de que la mayor parte del plantel campeón del mundo fuera convocado para los próximos partidos, las jugadoras anunciaron que continuarán con su boicot, que se produjo luego de que Rubiales besara en los labios a Hermoso durante la ceremonia de entrega del trofeo en Australia. En caso de rechazar la citación, las futbolistas podrían enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros (32.000 dólares) y a la suspensión de su licencia federativa de dos a 15 años en virtud de la Ley del Deporte española. Víctor Francos, director de la Agencia Estatal para el Deporte, declaró a la cadena SER que si las jugadoras no se presentan "el Gobierno debe aplicar la ley". Hermoso, que no fue convocada, sostuvo que las protagonistas habían sido "sorprendidas y forzadas a reaccionar" por el llamado, debido a "otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones en la RFEF". "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas", afirmó la delantera de 33 años en un comunicado publicado en la red social X. "Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy", agregó

La federación manifestó en un comunicado a primera hora del lunes que estaba convencida de la necesidad de realizar "cambios estructurales" y que tenía que esclarecer quién era responsable de las conductas que las jugadoras habían sacado a la luz. Montse Tomé, que sustituyó a Jorge Vilda como seleccionadora nacional, sugirió que Hermoso había quedado fuera de la lista por la intensa atención mediática que había recibido en el último mes. "Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras... hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así", dijo Tomé. Hermoso, por su parte, remarcó: "Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?". FG/PT NA